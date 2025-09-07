Dos sanjuaninos resultaron heridos tras un impactante choque entre motos
El siniestro vial se produjo en horas de la tarde del pasado sábado 6 de septiembre, en el departamento Rawson.
Un nuevo siniestro vial se produjo en la provincia de San Juan, durante el pasado sábado 6 de septiembre. El mismo fue protagonizado por dos hombres que guiaban diferentes motocicletas, las cuáles terminaron impactando entre si en un cruce de calles del departamento Rawson. Ambos sufrieron heridas.
El episodio en cuestión se registró cuando un joven de 27 años de edad, identificado como Federico Guardia, guiaba una moto 150cc de la marca Motomel. Este muchacho avanzaba por la calle Independencia de este a oeste, sin llevar acompañantes.
Guardia viajaba con normalidad hasta que llegó a la intersección con la calle Proyecta. Por allí condcía una moto 110cc de la línea Motomel, Raúl Emilio Oro de 56 años en sentido sur a norte. Por motivos que se desconocen ambos terminaron chocando.
Como resultado ambos conductores se golpearon violentamente contra el asfalto, necesitando asistencia médica. Por este motivo llegaron ambluancias del 107 al lugar que los trasladaron a ambos hasta el hospital Rawson. Por el momento no han trascendido sus diagnósticos, pero en principio no habrían sufrido lesiones de gravedad.