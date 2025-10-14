Un operativo conjunto entre la Policía de San Juan y el escuadrón antidrogas de Mendoza terminó con la detención de dos mujeres bolivianas que trasladaban más de un kilo de cocaína ingerida en cápsulas, en un hecho poco habitual para la provincia. Así lo confirmó el comisario Sergio Barrionuevo, del Departamento de Drogas Ilegales, durante un contacto telefónico con la prensa.

El comisario explicó que las detenidas se desplazaban en un colectivo en lo que se denomina un “tour de compra de Bolivia hacia nuestro país”, con San Juan como punto de paso. “Se bajaron en un lugar que no es acostumbrado, no en la Terminal de Caucete, sino en la Ruta 20, kilómetro 141, y de ahí se subieron a un remis. Fue allí donde fueron interceptadas”, detalló.

Durante la inspección, una de las mujeres llamó la atención de los efectivos por su abdomen muy inflamado, lo que derivó en la confesión de que había ingerido 99 cápsulas con cocaína. Las sustancias fueron sometidas a un procedimiento médico seguro bajo supervisión de la fiscalía federal a cargo de la doctora Gauto, quien ordenó la extracción de las cápsulas.

El total de la droga superó 1 kilo de cocaína, y debido a la complejidad del procedimiento, la mujer fue trasladada inicialmente al nosocomio Félix Aguilar de Caucete y luego al Hospital Rawson, donde se completó la intervención sin poner en riesgo su vida.

Barrionuevo destacó la coordinación entre provincias y el uso de comandos y tecnología para impedir que San Juan sea un punto de tránsito habitual para el narcotráfico: “No es habitual este tipo de situaciones en la provincia, por eso hay que resaltar el trabajo en conjunto con Mendoza”.

Sobre las cápsulas, el comisario precisó que “son más grandes que los comprimidos tradicionales y tienen un método de ingesta particular que permite ubicarlas en el sistema digestivo sin que los jugos gástricos las dañen”, lo que evidencia la sofisticación del delito y el riesgo extremo para quienes transportan drogas de esta manera.