La Brigada de Investigación Oeste detuvo nuevamente a dos jóvenes conocidos como “El Colo” y “El Nene”, quienes son señalados como el terror de la zona de Marquesado y La Bebida, en Rivadavia.

El episodio ocurrió este viernes, pasadas las 11 de la mañana. Minutos antes, ambos habían sido entregados a sus padres por orden judicial, luego de ser aprehendidos junto a un mayor con objetos de dudosa procedencia. Sin embargo, apenas cinco minutos después de quedar en libertad, los adolescentes volvieron a salir de su casa con el mismo objetivo: delinquir.

Según fuentes policiales, los primos ingresaron a una obra del SEDI, ubicada al lado de la Comisaría 38ª, y sustrajeron dos cascos de moto y una mochila pertenecientes a los obreros. Su huida fue frustrada rápidamente, ya que efectivos de la Brigada de Investigación Oeste se encontraban vigilándolos en la zona. Tras una breve persecución, ambos fueron atrapados por policías de civil.

Los jóvenes, que están próximos a cumplir 18 años, son ampliamente conocidos en el ambiente delictivo de la zona. Aunque no se pueden difundir sus nombres por ser menores de edad, en los barrios son identificados como “El Colo” y “El Nene”. De acuerdo con los vecinos, acumulan una extensa lista de antecedentes y suelen merodear armado con “tumberas”, generando temor en la comunidad. En esta ocasión, el juez de menores interviniente resolvió que permanezcan aprehendidos.