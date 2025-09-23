La historia que generó angustia este martes en Pocito tuvo un desenlace feliz gracias a la valentía y compromiso del agente motorista Alex Martínez, quien fue clave para localizar a Thiago Jesús, el niño de 5 años que se había perdido en cuestión de segundos mientras estaba con su madre.

Desesperación en Pocito por un niño que se perdió y fue encontrado por un policía

Todo ocurrió cerca del mediodía, cuando María Luján Bates, de 22 años, denunció que su hijo salió corriendo y desapareció en inmediaciones de Calle 14 y Alfonso XIII. Consciente de que el pequeño está bajo tratamiento psicológico, la madre temió lo peor y pidió ayuda de inmediato.

Fue entonces cuando entró en acción Martínez, efectivo de la Unidad Operativa La Rinconada, quien no dudó en subirse a su moto e internarse en descampados de la zona para dar con el menor. Tras un intenso rastrillaje, lo encontró en el interior de una finca ubicada a dos kilómetros de la vivienda familiar.

El reencuentro estuvo cargado de emoción: el niño, al ver al policía, se asustó y rompió en llanto, pero fue rápidamente contenido. La Policía de San Juan confirmó que Thiago se encontraba en perfecto estado de salud y que no había sufrido lesiones.

Cabe mencionar que el caso no fue judicializado y solo se labró un acta de constatación. 