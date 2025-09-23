La historia que generó angustia este martes en Pocito tuvo un desenlace feliz gracias a la valentía y compromiso del agente motorista Alex Martínez, quien fue clave para localizar a Thiago Jesús, el niño de 5 años que se había perdido en cuestión de segundos mientras estaba con su madre.

Todo ocurrió cerca del mediodía, cuando María Luján Bates, de 22 años, denunció que su hijo salió corriendo y desapareció en inmediaciones de Calle 14 y Alfonso XIII. Consciente de que el pequeño está bajo tratamiento psicológico, la madre temió lo peor y pidió ayuda de inmediato.

Fue entonces cuando entró en acción Martínez, efectivo de la Unidad Operativa La Rinconada, quien no dudó en subirse a su moto e internarse en descampados de la zona para dar con el menor. Tras un intenso rastrillaje, lo encontró en el interior de una finca ubicada a dos kilómetros de la vivienda familiar.

El reencuentro estuvo cargado de emoción: el niño, al ver al policía, se asustó y rompió en llanto, pero fue rápidamente contenido. La Policía de San Juan confirmó que Thiago se encontraba en perfecto estado de salud y que no había sufrido lesiones.

Cabe mencionar que el caso no fue judicializado y solo se labró un acta de constatación.