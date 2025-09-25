San Juan todavía no lograba reponerse de la tragedia ocurrida en 25 de Mayo, donde una niña de 7 años murió a causa de un incendio en su vivienda. El siniestro también dejó a su hermanito de 1 año internado por intoxicación con monóxido de carbono y a su madre, Danisa Aveiro, en grave estado con el 100% de su cuerpo quemado.

A más de 48 horas del hecho, ocurrido en la madrugada del martes 23 de septiembre, se conocieron novedades sobre el estado de salud de los sobrevivientes. El bebé de un año presentó una recuperación favorable y fue dado de alta, aunque todavía permanecía en el hospital hasta que la Justicia Civil designara a un familiar como responsable de su cuidado.

En contraste, la madre continuaba internada en estado crítico, sin registrar avances en su recuperación.

De acuerdo con las pericias de Bomberos, el incendio se originó de manera accidental por velas encendidas que no fueron apagadas antes de dormir, versión que la propia mujer había manifestado a los vecinos. La Justicia descartó cualquier intencionalidad en el hecho.

El dolor entre los allegados seguía siendo profundo. La hermana de Danisa, tía de la pequeña fallecida, compartió en redes sociales un mensaje en homenaje a su sobrina, reflejando la conmoción que todavía atravesaba a la familia.