A metros del Colegio Don Bosco ocurrió un siniestro vial realmente peligroso. Un camión avanzaba por una calle del departamento Capital, cuando chocó con un auto y luego se estrelló con una casa. Minutos después se conoció que el camionero conducía el vehículo en contramano y aparentemente en estado de ebriedad.

El hecho sucedió alrededor de las 07:30, cuando un vehículo de carga de la marca Mercedes Benz avanzaba Patricias Sanjuaninas en sentido contrario. En ese contexto terminó impactando a un Fiat Cronos que se movilizaba por 9 de Julio.

Por la misma fuerza del choque, el camión siguió avanzando fuera de control. Así fue como se subió a la vereda e impactó contra una vivienda. Milagrosamente no hubo víctimas fatales, sólo quienes viajaban en los rodados sufrieron heridas leves.

Por el momento, todo indica que el hombre que conducía el Mercedes Benz estaba borracho. Sin embargo, todavía las autoridades no han dado a conocer los resultados del test de alcoholemia.