Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este sábado en Rawson, dejando como saldo una motociclista herida y hospitalizada. El choque ocurrió cerca de las 9 horas en la intersección de calle República del Líbano y 25 de Mayo, cuando una camioneta de alta gama impactó a una mujer y se dio a la fuga.

La víctima fue identificada como Andrea Caballero, de 38 años, quien circulaba de oeste a este por República del Líbano a bordo de una motocicleta Motomel Blitz. Según el informe de la Comisaría 25ª, la motocicleta fue impactada violentamente por una camioneta Amarok V6 de color azul que circulaba a gran velocidad por calle 25 de Mayo, en sentido de norte a sur.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta huyó del lugar sin detenerse a asistir a la víctima, dirigiéndose hacia el norte.

Producto del violento choque, la señora Caballero sufrió lesiones de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Allí quedó internada en observación a la espera de los resultados de los estudios radiográficos para determinar el alcance de sus heridas.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Victoria Martín. Personal de la Comisaría 25ª, bajo la intervención de la cabo Marianela Alanís, se encuentra trabajando activamente en la búsqueda del vehículo prófugo. Las autoridades están analizando las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar y localizar al responsable del siniestro.