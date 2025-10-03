El conductor de una moto terminó fracturado tras chocar con una camioneta en Capital

Un joven de 19 años resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido en horas del mediodía de este viernes, en el departamento Capital.

Según informaron fuentes policiales, Nahuel Ignacio Estévez Luna, de 19 años, circulaba en su motocicleta cuando colisionó con una camioneta en la esquina de calles Salta y Juan Jufré. El conductor del rodado menor sufrió fractura de muñeca izquierda y politraumatismos, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia del 107 hasta el Hospital Rawson.

El ingreso al nosocomio se registró a las 13:18 horas. Allí fue atendido por el doctor Luis Giménez, quien ordenó dejarlo en observación para controlar su evolución.

Por el momento, se desconocen mayores datos sobre el otro vehículo involucrado en el siniestro. La Policía trabaja en la investigación para determinar las circunstancias del choque.