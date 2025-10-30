Una efectiva policial resultó herida durante la madrugada del jueves en un siniestro vial ocurrido sobre Avenida Circunvalación, a la altura de la cancha de San Martín. Recientemente se confirmó que el conductor que la arrolló estaba alcoholizado

El fiscal Sebastián Gómez detalló ante el móvil de Canal 13 que el hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana, mientras se realizaba un control vehicular de rutina. Un conductor, aparentemente distraído o dormido, arrolló los conos de señalización y embistió a la agente que se encontraba trabajando en el lugar.

La mujer fue trasladada por precaución y, según las primeras evaluaciones médicas, solo habría sufrido golpes leves. En tanto, el automovilista fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite legal permitido.

“Se ordenó el dosaje complementario, se realizaron las pericias de Criminalística y el informe técnico de rigor”, indicó el fiscal Gómez. El caso quedó caratulado como lesiones leves culposas en siniestro vial, aunque no se descartan nuevas medidas dependiendo de la evolución de la víctima.