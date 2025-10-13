El desesperado pedido de la mamá del niño atropellado

Una fuerte muestra de solidaridad se multiplicó en las últimas horas en Rawson. Familiares, amigos y vecinos se unieron en un pedido por la salud del niño de 11 años que fue atropellado este domingo por la tarde mientras circulaba en bicicleta junto a su padre por la intersección de Calle 5 y Lemos.

De acuerdo con el relato de los testigos, el menor sufrió un desperfecto en su bicicleta, lo que provocó que se trabara la rueda y perdiera el control, cayendo sobre la calzada justo cuando pasaba una camioneta Ford EcoSport conducida por una mujer. A pesar de haber intentado frenar, la conductora no logró evitar el impacto.

Como consecuencia del accidente, el niño resultó con múltiples heridas, entre ellas politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC), según confirmaron fuentes judiciales. Fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo cuidado permanente del equipo médico.

Frente a esta difícil situación, la familia lanzó un pedido solidario: se necesitan 10 dadores de sangre de grupo O+ o A+, que pueden acercarse al Instituto de Hemoterapia de San Juan entre las 7 y las 12 horas. Además, impulsaron una cadena de oración para acompañar al pequeño en su proceso de recuperación.