La familia Berón está viviendo un verdadero calvario en San Juan, debido a la desaparición de uno de sus integrantes. Se trata de Braian Berón, un efectivo policial que fue visto por última vez a finales de la semana pasada. Su padre reveló cuáles fueron las últimas novedades que tuvo sobre su situación y contó lo desconcertado que se encuentra al no entender qué es lo que ocurre.

Daniel Berón, el papá de Braian, habló con Diario 13 acerca de la compleja realidad que están viviendo. El hombre contó que él pudo comunicarse con su hijo por última vez el pasado miércoles 5 de marzo. En ese momento, pudieron hablar por teléfono.

‘Yo lo vi a mediados de la semana pasada, porque él ya no vive conmigo. La que lo vio por última vez fue mi nuera. Necesito que se difunda esto y se haga más viral, porque mi hijo no aparece. El día miércoles, mi hijo me llamó diciéndome que el día viernes en la mañana iba a venir a desayunar conmigo y su mamá, pero no apareció’, expresó.

Sobre las 08:30 de ese viernes 7 de marzo, Daniel le envió unos mensajes por WhatsApp preguntándole si iba a desayunar con ellos. Sin embargo, notó que sus textos no eran recibidos. Al no tener una respuesta, él decidió bañarse e ir hasta la casa de su nuera para preguntarle si había visto a su hijo. Ella le contó, muy preocupada, que se había ido a jugar a la pelota y que no había regresado.

‘Hablé con ella, pero está muy shockeada y muy perdida, así que directamente los que nos movemos somos nosotros. Ella me dijo que supuestamente se había ido a jugar a la pelota y que no volvió. En el departamento donde él alquila ha dejado su arma, su credencial y todo', remarcó.

A partir de ese momento, Daniel, junto con su mujer, decidieron radicar la denuncia para que las autoridades comenzaran a buscar a Braian. En el marco de la investigación, los especialistas consiguieron las filmaciones de una cámara de seguridad de la Terminal de Ómnibus local.

‘Hemos visto imágenes de él de acá de San Juan, donde se ha tomado un colectivo. El pasaje que sacó tenía destino a Salta, pero nadie nos ha mostrado algún video de él llegando a esa provincia o a otra terminal. Ellos no me confirman ni me dan unas imágenes mostrándome si ha llegado a Salta o si ha pasado para Bolivia’, manifestó.

Este registro fílmico en cuestión se dio alrededor de las 23:15 del pasado jueves 7 de marzo. En dicho video se puede ver a Braian subiendo al colectivo sin ningún acompañante y utilizando ropa de civil. Sin embargo, instantes antes se lo pudo ver charlando con una persona que tiene un local en la Terminal.

‘Anoche (domingo 9 de marzo) conversé con un señor que me había dicho en una publicación que había estado con él. Yo contacté a este hombre y me dijo que había estado conversando con mi hijo el día jueves, que le había contado un par de cosas a él porque ya se conocían, porque mi hijo había ido a hacer guardia ahí a la Terminal’, contó.

Por el momento, esas son todas las novedades que hay sobre la búsqueda de Braian Berón, una situación que no deja dormir a toda su familia. 'Sinceramente, me deja muy descolocado como padre, muy descolocado sin saber el por qué o qué es lo que pasa’, sentenció Daniel.