Un violento accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la capital de San Juan, cuando un conductor de 37 años, en estado de ebriedad y sin contar con seguro ni licencia de conducir para automóviles, impactó contra tres vehículos estacionados sobre la calle Ignacio de la Roza. La fuerza del choque provocó que cuatro autos terminaran involucrados en el siniestro.

Hernán Ramírez, uno de los damnificados, relató cómo se enteró del accidente: “La verdad que yo no escuché el impacto. Me despertaron a las 5:10 de la mañana. El vecino de arriba tiene un Ford Escort y después un Ford Ka”, explicó. Ramírez señaló que su vehículo, un Toyota de color verde oscuro, fue uno de los afectados directamente por el choque.

El accidente no solo sorprendió por la imprudencia del conductor, sino también por la falta de seguros que agrava la situación para los afectados. Ramírez detalló el impacto económico que esto supone: “Como trabajo con el auto, tenía que tomar la determinación de esperar a que la justicia comience a moverse. Ya está en trámite de reparación y más o menos hablan de 4 millones de pesos en el arreglo”.

Sobre el procedimiento legal que deberá seguir, Hernán comentó: “Fui a la comisaría y me dijeron que después me iban a llamar. Por el momento hay que buscar un abogado e indagar con qué cuenta este chico. La persona que iba al volante tenía carnet de moto, pero no de automóvil, y el auto no tenía seguro. Ahora hay que afrontar la situación y ver si en el futuro se puede recuperar algún dinero”.

Ramírez también describió cómo este accidente afectó su trabajo: “Particularmente mi caso es muy especial porque compré el auto para desarrollarme como conductor por aplicación. Lo estoy pagando con un crédito y afrontar un mes sin poder trabajar será bastante duro, por eso me estoy apoyando en mi familia”.

El damnificado también opinó sobre la organización vial en la ciudad: “Hay cosas que por ahí están quedándose en la antigüedad. No se puede estacionar a 90 grados en la actualidad, sería mejor a 30 grados para facilitar la circulación en doble mano. También sería bueno colocar algunos lomos de burro en calles como Alem para disminuir la velocidad y pensar en rotondas con perfil más alto, que ayuden a que conductores imprudentes pierdan control antes de generar un desastre”, explicó Ramírez.