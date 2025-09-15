Recientemente se dio a conocer el asesinato de un joven en las calles de una ciudad chilena. Con el paso de las horas se confirmó que la víctima fue un sanjuanino de apenas 22 años de edad.

El difunto fue identificado como Gabriel Tomás Olivera Silva. Se trata de un muchacho que se dedicaba a crear artesanías para venderlas en la calle y así recaudar dinero para vivir día a día.

Por el momento lo que ha trascendido es que el fallecido se habría involucrado en una violenta gresca cuando circulaba por las calles de Vallenar. En ese contexto, uno de los participantes de este conflicto tomó un cuchillo y lo atacó.

Este agresor le propinó un puntazo directo al pecho, el cual le ocasionó una lesión realmente grave que derivó en su fallecimiento. Si bien se sabe que todos los involucrados fueron detenidos, no se sabe por el momento cuantos ni quienes son.