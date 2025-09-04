En las últimas horas, efectivos policiales de San Juan detuvieron a un joven de 26 años. Esto se debe a que es el principal sospechoso de haber cometido un importante robo de joyas, dentro de un barrio privado.

El ilícito ocurrió el pasado 16 de agosto en el interior del Altos de Rivadavia. De dicho complejo privado se llevaron una importante cantidad de joyas, alhajas, un reloj de alta gama, un bolso de pádel, zapatillas y dos notebooks. Por este motivo los afectados realizaron la denuncia y personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, comenzaron a investigar.

Como parte de este trabajo los especialistas señalaron una vivienda en la Villa Lourdes, en la cual realizaron un allanamiento. Durante el mismo lograron secuestrar múltiples joyas y detuvieron a Mauricio Pérez, apodado como “El Muerto”.

Se trata de un muchacho de 26 años de edad que es el principal sospechoso de haber cometido el delito, quien tenía en su poder la misma ropa que habría utilizado durante el ilícito. Ahora esta persona se encuentra privada de su libertad en un calabozo de la comisaría 27°. Las autoridades están tratando de determinar si actuó sólo o si tuvo cómplices.