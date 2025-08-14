Recientemente, el personal de la Brigada de Investigaciones Norte detuvo a un hombre acusado de robar en una estética situada en el departamento Capital. Precisamente, la misma está ubicada en Mendoza y 25 de Mayo.

La intervención de las autoridades comenzó cuando la propietaria del comercio llamó al 911 para denunciar la sustracción de varios objetos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad internas, instaladas en diferentes puntos del local.

Con ese material, los investigadores identificaron al sospechoso como Rodolfo Victorio Constanza, de 43 años, quien posee antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por orden del fiscal Leonardo Villalba, de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, se concretó la detención de este sujeto. El acusado quedó vinculado a un legajo judicial y será sometido a audiencia de formalización en las próximas horas.