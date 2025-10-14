En la noche del lunes, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Emir Barboza, un pequeño de 8 años. A este nene lo mataron en un tiroteo y ahora hay varios detenidos por el hecho.

El episodio que derivo de la muerte del menor, sucedió tras una gresca entre bandas en un barrio ubicado en Valle Grande, en Rawson.

De acuerdo con las primeras versiones, el menor habría recibido un disparo en la zona del tórax. A raíz de la herida, un joven de apellido Barboza lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, el niño —identificado como Emir Barboza, de 8 años— llegó al centro de salud de Rivadavia sin signos vitales, según informaron fuentes cercanas al caso.