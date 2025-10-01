Él es Gabriel, el policía "tiktoker" que fue baleado en la Villa San Damián
El agente fue atacado por un adolescente de 16 años, que le disparó un total de cinco veces.
El barrio La Estación nuevamente se convirtió en el escenario de un hecho sumamente violento. Todo sucedió durante la noche del pasado martes, cuando un menor de edad le disparó cinco veces a un efectivo policial que fue hospitalizado.
El afectado es Gabriel Riveros, un joven agente de la Policía de San Juan de 28 años de edad. El mismo se encontraba en la Villa San Damián, en el interior del departamento Rawson, cuando tuvo un enfrentamiento con dos menores de edad.
Se trataba de adolescente de 16 y 15 años, donde el primero de los mencionados tomó un arma de fuego, gatillando un total de cinco veces. Esto provocó que Riveros Alday recibiera dos impactos en el tórax y un tercer proyectil impactara en su mano izquierda.
Por este motivo fue ingresado al hospital Dr. Guillermo Rawson. Milagrosamente él estaba consciente y lúcido, por lo que no hubo necesidad de derivarlo a la Unidad de Terapia Intensiva.