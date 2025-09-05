El automovilismo argentino se vio sacudido por un hecho de inseguridad que tuvo como víctima al expiloto y actual dirigente Emanuel Moriatis, quien sufrió un asalto a mano armada el domingo por la tarde en plena autopista Panamericana. El episodio ocurrió alrededor de las 18:45, a la altura de la intersección con la calle Corrientes, cuando el excampeón de Turismo Carretera se trasladaba en su moto Ducati 1200 Multistrada.

En medio de un embotellamiento, dos delincuentes que se desplazaban en otra motocicleta lo interceptaron y efectuaron un disparo para obligarlo a detenerse. “Se pusieron al costado, casi como para chocarte, y me cruzaron la moto”, relató Moriatis en diálogo con Radio Mitre.

El piloto bajó de la moto y entregó sus pertenencias, pero aun así uno de los ladrones le disparó nuevamente mientras intentaba escapar corriendo entre los autos detenidos. “Dos tiros, ya había frenado, ya había soltado la moto, ¿con qué necesidad?”, expresó con indignación.

Los delincuentes le robaron la mochila y huyeron, mientras los automovilistas que presenciaban la escena permanecieron inmóviles. Moriatis contó que un joven se acercó para asistirlo, le prestó un celular para comunicarse con su familia y lo llevó hasta su casa.

Sorprendentemente, a apenas un kilómetro del lugar, apareció la moto abandonada, apoyada sobre la pata lateral. “No sé si pensaron que tenía rastreador o qué”, especuló el expiloto.

Horas después, realizó la denuncia policial, pero se encontró con otra frustración: le informaron que en esa zona no hay cámaras de seguridad para revisar. “¿Qué se hace en estos casos?”, cuestionó.

En un video que subió a Instagram tras el asalto, Moriatis transmitió su bronca y resignación: “Estoy a la buena de Dios. Lo único que puedo hacer es avisarles a los demás que tengan cuidado”.

El dirigente recordó que había dejado de usar la moto por motivos de inseguridad, ya que hace apenas un mes un amigo suyo fue víctima de un robo de características similares en la misma autopista.

El episodio encendió nuevamente las alarmas sobre los reiterados ataques a motociclistas en la Panamericana, donde varios conductores ya denunciaron la presencia de grupos armados que actúan con violencia en medio de los embotellamientos.