“Yo salí con el auto, revisé todos los zanjones, los sifones, llegué a compuertas que no conocía y no encontré a mi hermano”, con estas palabras Raúl Gómez relató la desesperación que siente porque, a casi un día de la desaparición de su hermano Matías, aún no pudo encontrarlo.

La angustia de la familia Gómez comenzó pasadas las 3 de la mañana de este jueves cuando el joven Matías Elio Gómez cayó a las aguas del caudaloso canal Céspedes.

Su hermano, Raúl, contó que Matías cayó en la zona de Calle 16 y agregó que al ver que las aguas lo arrastraban comenzó a pedir ayuda a gritos. “Hay gente de la zona de Alfonso XIII y Calle 17 que escuchó sus pedidos de auxilio, en esta zona que está muy lejos del lugar en el que cayó. Los que lo escucharon no pudieron hacer nada para ayudarlo”, contó el joven al borde del llanto.

Ante la pregunta de cómo estaba vestido Matías a la hora de su desaparición, Raúl contó que el joven tenía puesta la ropa que se ve en la foto que acompaña esta nota. “Yo le tomé esa foto poco antes de que desapareciera. A la orilla del canal encontraron una gorra negra que era de él y la remera blanca, por lo que él desapareció con el pantalón y las zapatillas puestas”, recordó joven.

Raúl advirtió que al momento de esta entrevista ya estaba anocheciendo y confesó que esto le genera más angustia y temor por no haber encontrado aún a Matías. “Les pido a los policías que nos ayuden, que salgan con perros, que recorran toda la zona, estamos desesperados”, aseguró el muchacho.