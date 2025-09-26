Durante la mañana de este viernes 26 de septiembre, un hombre perdió la vida al ser impactado por un automóvil cuando viajaba en moto. Horas después se supo que el difunto es expenitenciario que se había retirado del Penal de Chimbas hace algunos meses.

Se trata de Gustavo Alberto Aciar de 51 años de edad, el mismo trabajaba en el Servicio Penitenciario Provincial pero hace poco tiempo ya había pasado a retiro. Esta persona era quien guiaba una moto 200cc Bajaj Rouser por la calle Maradona.

Aciar avanzaba de norte a sur, cuando al llegar a la intersección con Formosa fue impactado por un Fiat Siena de color blanco. El conductor era Juan José Navarro, quien aparentemente no habría respetado una señal de PARE.

Por este motivo fue detenido y por el momento es la única persona vinculada legalmente a este caso que quedó en manos del personal de la UFI Delitos Especiales.