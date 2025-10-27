Un hombre de la localidad de Albardón fue detenido esta semana tras descubrirse que no solo tenía en su domicilio un importante cultivo de cannabis, sino que también estaba siendo buscado por haberle disparado a otra persona el día anterior.

El incidente se inició el jueves, cuando la víctima denunció que le habían efectuado un disparo —realizado con una pistola de aire comprimido con apariencia de 9 mm— en el pecho, y que además había sido amenazada de muerte. Al día siguiente, la policía lo capturó luego de incautarle unos cigarrillos de marihuana; durante el trámite los uniformados advirtieron que el hombre era precisamente el sospechoso por la agresión.

Una vez detenido, se realizó un allanamiento en su vivienda, donde los efectivos encontraron casi 50 plantas de cannabis sativa en cultivo. No obstante, no se pudo dar con el arma utilizada en el ataque.

El imputado —identificado como Diego Cañizares— quedó involucrado en dos investigaciones: una por el disparo y otra por el cultivo de marihuana. Ante el juez se solicitó prisión preventiva, pero se le dictaron tres meses de investigación penal preparatoria y un mes de prisión domiciliaria. Cabe destacar que ya tenía una condena condicional por tenencia ilícita de arma de fuego.