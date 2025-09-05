Un equipo de aire acondicionado que había sido robado en Pocito fue recuperado en las últimas horas, tras ser hallado en una zona descampada del Loteo El Fuerte, sobre calle 12, entre Ruta 40 y calle Mendoza.

Según informaron fuentes de la Comisaría 7ma, el aparato presentaba claros signos de haber sido sustraído de manera violenta. Los caños de gas y los cables eléctricos estaban cortados, lo que evidenciaba el método utilizado para arrancarlo de una vivienda de la zona.

Tras el hallazgo, los efectivos trasladaron el aire acondicionado hasta la dependencia policial. Minutos más tarde, alrededor de las 9:35, el propietario se presentó en la seccional y pudo acreditar que el bien le pertenecía.

Si bien el artefacto fue recuperado, la investigación continúa para dar con los responsables del hecho.