En la tarde del sábado, cuando San Martín recibía a Instituto por un partido clave en la lucha por la permanencia, el encuentro se desbordó dentro y fuera de la cancha. A los 42 minutos del primer tiempo, un grupo de hinchas del Verdinegro se colgó del alambrado con la intención de ingresar al campo de juego, lo que obligó al árbitro Sebastián Nicolás Martínez a detener el partido por más de 10 minutos.

Este lunes, el jefe del D3 de la Policía de San Juan, Fabián Correa, explicó en diálogo con Canal 13 que los incidentes se originaron por una vieja rivalidad entre ambas hinchadas y por el reclamo de la barra local de permitir el ingreso de los simpatizantes visitantes. “Es una causa de vieja data entre las dos hinchadas. Hay un detenido y dos aprehendidos”, confirmó el funcionario.

Correa detalló que el conflicto comenzó cuando los referentes de la hinchada de San Martín exigieron que se dejara pasar a los hinchas de Instituto. “El verdadero motivo del problema fue ese malestar. Yo estuve hablando con los referentes y me decían: ‘Yo lo bajo, pero dejame que entren los hinchas de Instituto’. Siempre hubo buena relación entre ambas parcialidades, pero si entra una persona de Córdoba agredida, no lo podemos permitir”, explicó.

El jefe policial aseguró que, pese a los intentos de diálogo, la fuerza no iba a flexibilizar las medidas de seguridad. “Nosotros hablamos con los referentes de la hinchada, pero no íbamos a ceder para que entraran 60 personas de Instituto”, remarcó.

Además, Correa recordó que en otros encuentros ya se había trabajado en coordinación con los hinchas para evitar enfrentamientos. “Tengamos en cuenta que cuando vino River sabíamos que la hinchada estaba dividida y lo hemos ido mejorando. Coordinamos y hablamos con los referentes, pidiéndoles que nos respeten y nosotros también los respetamos”, señaló.

El funcionario también hizo hincapié en las dificultades que presenta el operativo de seguridad en los estadios. “Hay flujo de hinchas que vienen desde las 10 de la mañana. El hincha se busca la manera para ingresar el cortopunzante”, advirtió.

Por último, Correa apuntó a la falta de condiciones en algunos escenarios deportivos y a la necesidad de colaboración por parte del público. “Me sobra una mano para decir qué canchas están en condiciones para que se juegue bien. Tengamos en cuenta que el hincha no colabora, nosotros realizamos las requisas, pero necesitamos que acompañen”, concluyó.