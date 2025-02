El papá de Tobías, el menor de 17 años que mató a la pequeña Kim Gómez en La Plata, contó que fue él mismo el que lo entregó a la Policía. Además, dijo que el joven tiene problemas de consumo y le pidió a la Justicia que no lo liberen. “Que se pudra en la cárcel y que pague por lo que hizo”, exigió Héctor.

“Con una mano en el corazón, mi hijo es una mala persona y va a pagar lo que hizo”, dijo Héctor el papá del menor de 17 años que mató a Kim

“Entregué (a mi hijo) a la Policía. Que no me llamen, porque ya le dije que no lo voy a sacar. Que se pudra y pague lo que hizo. Pido mil disculpas y acompaño en el sentimiento a la familia de Kim, al padre, a la madre”, agregó.

“Siento mucha bronca. Culpa de él estamos pasando esto. Me cansé de hablarlo, no le falta nada. Le había dejado una casa y se la tuve que sacar, porque la está destruyendo. Le di una moto y la rompió. Todo tenía. No le faltaba nada”, culminó.

Kim, de 7 años, fue asesinada este martes por la noche en la zona bonaerense de Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata, por dos delincuentes menores de edad que robaron el Fiat Palio rojo de su madre, donde la menor viajaba.

La mujer había frenado su Fiat Palio por un semáforo en rojo cuando, a punto de pistola, dos ladrones la bajaron por la fuerza del vehículo. Uno de los delincuentes, de 17 años, se puso al volante. Su cómplice, de 14, se sentó en el asiento del acompañante. En la parte trasera estaba Kim, una niña de siete años, hija de la dueña del coche y víctima del robo.

En medio de la huida a más de 100 kilómetros por hora, el menor de los asaltantes quiso tirar por la ventanilla a la niña. Pero Kim quedó enganchada del cinturón de seguridad y terminó colgada con medio cuerpo afuera del auto. Su cabeza golpeó contra el asfalto, lo que le habría provocado un traumatismo grave de cráneo y la muerte. Luego fue arrastrada varias cuadras, en una escena espantosa.

Por el crimen, hubo una multitudinaria marcha con incidentes en la municipalidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.