Una pareja robó varios elementos del reconocido local La Marina, pero la propietaria los persiguió e hizo detener. El hecho ocurrió este martes cerca del mediodía, en el microcentro, siendo los protagonistas un hombre, una mujer y la víctima, Claudia Aro, la propietaria y víctima que relató al móvil de Canal 13, el paso a paso del trajín por el que tuvo que pasar para lograr que los delincuentes terminaran siendo aprendidos.

"Fue realmente un mal momento, aprovecharon que había mucha gente, y que en ese momento estábamos mi hija y yo nada más", comenzó confesando Claudia.

La damnificada relató después que fue su hija quien se dio cuenta de la actitud de esta pareja. Según señaló la propietaria del negocio, él hombre iba de un lado a otro para observar si alguien se acercaba. Fue ahí que la joven le dijo: “Mamá anda a ver”.

La comerciante contó que cuando fue hasta el sector donde estaba esta pareja, dejando la caja sola, estos sospechosos salieron del local. "Yo no sabía que era de ellos de quien sospechaba mi hija, pero en ese momento una señora me tomó del brazo y me dijo: 'Señora, esos dos que han salido le han robado'.

La propietaria salió corriendo hacia la vereda. En Santa Fe, entre Mendoza y General Acha, a la altura de una cerrajería, los divisó y comenzó a gritar "llamen a la Policía". Obligado por la situación, el ladrón le entregó lo que había robado, pidiéndole por favor que no lo denuncie.

Lejos de hacerle caso, la víctima del ilícito, le aseguró: "Si te voy a denunciar, porque estoy cansada de esto que es todos los días. Hoy (por este martes 11 de febrero), hace un mes fue otra chica, pero esto está sucediendo de manera cotidiana"

Como los ladrones se vieron acorralados por la situación, y ya sin el botín, comenzaron a escapar corriendo, mientras eran perseguidos por la damnificada. En Mendoza y Córdoba, la pareja se subió a un colectivo de la RedTulum. Dos hermanos vecinos del local, de apellido Soler, se subieron al colectivo para tratar de detener al hombre y la mujer.

Cuando Claudia logró subir al colectivo le contó al chofer que la pareja le había robado, pero el colectivero le contestó: “Señora yo estoy trabajando”.

En contraposición al colectivero, tres gendarmes de Barreal que estaban en la zona, se subieron al colectivo y bajaron a la pareja.

El trajín de Claudia y este hecho delictivo que sufrió en su local, llegó a su fin, cuando personal de la Policía Científica llegaron al lugar y detuvieron a la pareja.

Piden mayor presencia policial en la zona