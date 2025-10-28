La siesta del lunes en el barrio Cerro Grande, ubicado en Vidart y Ruta 155, Pocito, quedó registrada por las cámaras de seguridad y dejó al descubierto una escena que generó indignación entre los vecinos: un hombre robó bronce de un gabinete de gas mientras estaba acompañado por su pequeño hijo.

Según las imágenes, a las 16:06, el sujeto fue captado caminando tranquilamente por la vereda con el niño sobre sus hombros. Nada llamaba la atención hasta que, una hora más tarde, padre e hijo regresaron por la vereda de enfrente. En ese momento, el hombre se agachó y, a la vista del menor, arrancó las piezas de bronce del gabinete de gas de una vivienda.

La víctima del robo, Lorena Hasher, relató al medio Telesol que este tipo de hechos son frecuentes en el barrio: “Los robos son cosa de todos los días. La Policía patrulla, ahora un poco más por lo del gabinete, pero después vuelven a robarnos lo que encuentren”, expresó.

Hasher detalló que la sustracción de bronce de los gabinetes comenzó la semana pasada, y que varios vecinos ya fueron víctimas. “Ayer me enteré de este tipo de robos cuando avisaron en el grupo de WhatsApp. Fui a revisar y ya me habían llevado el bronce. Recién ahí vimos en las cámaras que el ladrón andaba con un nene”, contó.

La vecina recordó además que la inseguridad en la zona es constante: “Hace tres años me asaltaron a punta de arma en la puerta de mi casa. Me encerraron y me desvalijaron. Tenemos cámaras y alarmas, pero nada alcanza para frenar los robos”, lamentó.

En el barrio, los vecinos aseguran que la ola de delitos no da tregua, y piden más presencia policial para evitar que hechos como este, donde incluso un niño presencia un robo, se repitan.