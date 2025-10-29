En medio del reclamo de padres por los constantes hechos de inseguridad que sufre la comunidad educativa de la Escuela Campaña del Desierto de Capital, se dio una situación que despertó la preocupación de papás, alumnos y autoridades.

Estando el móvil de Canal 13 todavía presente en el lugar, un adulto mayor se hizo presente en frente de la institución y realizó exhibiciones obscenas a los estudiantes, algo que ya había ocurrido y que incluso había sido denunciado ante el medio y oficialmente. Sin embargo, en esta oportunidad fue aprendido por la Policía.

El adulto mayor no opuso resistencia al momento de ser aprendido. Hasta el momento, los datos que la Policía oficializó fue que tendría alrededor de 70 años y el modus operandi con el que actuaba. “Llegaba en bicicleta o caminando, se ubicaba enfrente de la escuela e incluso en algunas ocasiones ingresaba y les realiza exhibiciones obscenas a los chicos y chicas".

El caso:

Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana tras ser sorprendido en las inmediaciones de la Escuela Campaña del Desierto, donde habría acosado a estudiantes a través de exhibicionismo y comentarios inapropiados.

El procedimiento se realizó cerca de las 11:00 luego de que vecinos y padres alertaran nuevamente sobre la presencia del sospechoso quien, según relataron, merodeaba habitualmente la zona durante los horarios de ingreso y salida escolar.

De acuerdo con los testimonios, el individuo, de avanzada edad, solía ubicarse frente al establecimiento entre las 10:30 y las 11:00, donde se dirigía a niños, niñas y adolescentes con actitudes obscenas.

“Hay un hombre que pasa por la escuela y les muestra las partes íntimas a los chicos. Es muy grave lo que está pasando. Necesitamos presencia policial urgente, a toda hora”, relató una madre al móvil de Canal 13.

La directora del establecimiento educativo confirmó que ya existían denuncias previas presentadas por las familias ante las autoridades. La detención se concretó cuando volvieron a ver al sujeto frente a la escuela y dio aviso inmediato a la Policía, que intervino rápidamente.

Fuentes policiales indicaron que el acusado había sido advertido en ocasiones anteriores para que cesara su accionar, pero persistió en su conducta. Ahora quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad penal.