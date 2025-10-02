A poco más de un día del violento ataque en el que el oficial subayudante Gabriel Riveros recibió tres disparos, llegaron noticias alentadoras sobre su recuperación. De acuerdo con el último parte médico, Riveros se encuentra estable, consciente y fuera de peligro.

Su evolución permitió que dejara el área de urgencias y fuera trasladado a una sala común, donde permanecerá bajo control en las próximas horas, a la espera de una eventual autorización de alta médica. Mientras tanto, avanza la causa por la agresión.

Este jueves se confirmó que el adolescente de 16 años señalado como autor de los disparos fue entregado por su propia madre en la Comisaría de Rawson. El joven quedó inmediatamente a disposición de la Justicia de Menores, a cargo de la jueza María Julia Camus.

El hecho se desencadenó en la madrugada del miércoles, en un episodio que comenzó en Villa San Damián y culminó en el barrio La Estación, en Rawson. Allí, el menor abrió fuego contra el uniformado, efectuando cinco disparos, de los cuales tres impactaron en Riveros: dos en la zona torácica y uno en la mano.