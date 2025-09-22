El fiscal Alejandro Mattar confirmó que el joven de 20 años que está acusado por la triple amenaza de bomba que generó alarma en la Escuela Ejército de Los Andes, deberá cumplir un mes de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El imputado enfrenta cargos por Intimidación pública y Amenazas agravadas, por el carácter anónimo de los llamados y por haber involucrado a un menor de edad, delitos que, en caso de llegar a una condena, conllevan una condena de prisión efectiva.

“Se ha dado por formalizada la investigación y ahora resta que el Ministerio Público lleve adelante las medidas de prueba para acreditar los hechos imputados. Tenemos un número importante de celulares secuestrados en los allanamientos y creemos que en esos dispositivos podrían encontrarse registros de las llamadas efectuadas”, explicó Mattar ante el móvil de Canal 13.

La causa se originó tras tres llamados intimidatorios que obligaron a evacuar el establecimiento escolar. Durante los allanamientos realizados en tres domicilios, se secuestraron múltiples teléfonos. En uno de los procedimientos, un menor entregó voluntariamente un celular que habría sido usado para concretar la amenaza, asegurando que fue coaccionado bajo amenazas de muerte para hacerlo.

El fiscal sostuvo que esta línea de investigación es clave, ya que se analiza si Muñoz realizó personalmente las amenazas o si las ordenó a terceros bajo su influencia. Además, se indagan posibles transmisiones en redes sociales vinculadas al hecho.

Mientras tanto, el imputado permanecerá tras las rejas durante 30 días, plazo en el que la fiscalía buscará reunir pruebas que respalden la acusación o, en su defecto, definir el cierre del caso.