El incendio desatado en la madrugada de este lunes sobre la Avenida Libertador no solo afectó a un terreno baldío, sino que causó un daño millonario en el reconocido restaurante "Chinga Tu Madre". Sebastián Dávila, propietario del local, conversó con el móvil de Canal 13 para detallar las graves pérdidas y agradecer la inmediata solidaridad del sector gastronómico.

"Quiero agradecerles a los colegas que me llamaron para reubicar a los empleados", fue el primer mensaje de Dávila, evidenciando que su principal preocupación es el destino de las diez personas que trabajan en el restaurante. "Vamos a ver qué hacemos con los empleados, la idea es no dejarlos en banda, veremos si salimos a ubicarlos en otros restaurantes. Me han llamado muchísimas personas propietarias de locales que se solidarizaron", contó el dueño.

Dávila relató que fue alertado del siniestro cerca de las 4:30 de la mañana. "Recibí un llamado de un vecino, donde me informaba que se estaba incendiando el terreno baldío que queda al lado del local. Me vine rápido y cuando llegué estaban todos los bomberos laburando", recordó.

El fuego se propagó con violencia desde el baldío contiguo, cuya vegetación seca y aparente falta de limpieza funcionaron como combustible. "El fuego venía del Sudeste con mucha potencia por el viento y encima el baldío estaba lleno de basura, parece que hacía mucho no lo limpiaban", lamentó.

Las llamas arrasaron con gran parte del sector de trabajo: el fuego tomó el fondo de la propiedad, destrozando las cocinas, el depósito, las freidoras, heladeras y freezers, además de toda la mercadería. "Pensé que era menos, todavía no sabemos la gravedad", confesó Dávila, que aún está evaluando la magnitud total del daño.

La situación es especialmente difícil para el emprendimiento, ya que el siniestro se produce "justo en el principio de temporada", y a pocas semanas de un hito importante: en diciembre el local cumplirá 15 años de trayectoria en San Juan.