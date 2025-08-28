El proteccionista dueño de la finca donde se produjo el incendio aseguró que fue intencional

Este miércoles se desató un incendio en Médano de Oro que tuvo como víctima una finca perteneciente a un proteccionista. En el lugar vivían 28 animales que fueron rescatados en distintos casos ocurridos en la provincia y alguno de ellos resultaron heridos.

En conversación telefónica con el programa Compacto Trece, Luciano Castro, el proteccionista a cargo de esta finca, contó que la Policía le confirmó que el siniestro fue originado intencionalmente por una persona. “En un principio los efectivos policiales barajaban la hipótesis de que se produjo por el viento, pero luego confirmaron que fue una persona el que inició al fuego”, comentó.

Además, este proteccionista contó: "Tenemos que refaccionar el establecimiento porque las llamas consumieron todo". Incluso, detalló que los caballos, quienes fueron los que sufrieron de cerca el incendio, quedaron en un establo más chico que está cerca de la casa de la finca, ya que el establo mayor quedó inutilizable. “Se quemó todo, los bebederos, mangueras, maderas, palos, solo quedaron los alambres quemados”, relató.

Castro expresó: "Tenemos miedo de que les pase algo más a los caballos. Por eso los resguardamos a un corral más chico, hasta que podamos ampliar la zona de los potreros donde solemos tener comúnmente a ellos". Incluso añadió: "Nos perjudíca muchísimo porque son animales que están acostumbrados a estar liberados en la finca, en un predio grande que hicimos cerrar, que nos costó muchísimo trabajo hacerlo"

Tres caballos sufrieron quemaduras en los cascos y uno en la cola. Estos equinos fueron los últimos en salir del corral, ya que, al notar el avance del fuego, corrieron a abrir la tranquera y los animales lograron salir. "Si se demoraba un poquito más, automáticamente se me quemaban todos los caballos vivos", expresó.

El proteccionista contó que muchos de los animales que cuidan en esta finca, tienen altos grados de desnutrición y llegaron con distintas causas judiciales.

