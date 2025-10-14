El sentido mensaje de la mamá de Emir: "Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó"

La madre de Emir Barboza, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en el pecho durante una balacera en Valle Grande, Rawson, rompió el silencio en redes sociales y dejó un mensaje cargado de dolor y enojo. En medio de las versiones que circularon sobre el hecho, la mujer pidió respeto y aclaró que el pequeño estaba de visita en casa de sus abuelos.

El mensaje se viralizó rápidamente y reflejó la desesperación de una familia que aún intenta asimilar lo ocurrido. Emir se había convertido en una víctima inocente de un enfrentamiento armado entre grupos del mismo barrio

Tras la tragedia

La mañana después del crimen, la cuadra donde murió Emir amaneció bajo un fuerte operativo policial. El barrio Valle Grande permanecía vallado, con la presencia de efectivos de la Policía de San Juan, Criminalística, Infantería, el grupo GERAS, el D-9 y personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. También participaron miembros del grupo GAMES y agentes de la Comisaría 35ª, ubicada en el mismo sector.

Los investigadores realizaban pericias y entrevistas a testigos para determinar las circunstancias del tiroteo. Según fuentes judiciales, siete personas fueron detenidas, entre ellas seis adultos y un menor de edad.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró dos armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 22 con cartuchos sin percutar, entregado a la UFI a cargo de los fiscales Sebastián Gómez e Iván Grassi. Los peritos esperaban los resultados del dermotest para establecer quién había disparado.

El ambiente en la zona era de tensión y silencio. Vecinos evitaban hablar con la prensa y, ante posibles incidentes, el móvil de Canal 13 San Juan fue retirado del lugar por pedido de la Policía.

El caso

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada del martes 14 de octubre en la manzana 23 del barrio Valle Grande, entre las casas 1 y 3. Allí, dos grupos se enfrentaron a tiros en plena calle, mientras varios vecinos estaban aún despiertos.

Horas más tarde, se difundieron videos que mostraban parte de la balacera: en uno de ellos se ve a varios participantes disparando al menos cinco veces; en otro, el accionar de los policías intentando controlar la situación.

Emir Barboza, de 7 años, recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en las inmediaciones. Fue trasladado por su padre, de 19 años, al Hospital Marcial Quiroga, pero lamentablemente ingresó sin vida. La autopsia preliminar confirmó una herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida.

El joven padre quedó demorado, aunque no fue detenido, mientras la investigación continuaba centrada en determinar quién efectuó el disparo fatal.