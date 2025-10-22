Un procedimiento realizado por la División Policía Rural terminó con el secuestro de carne de guanaco y varios vehículos en el departamento Albardón. El operativo se llevó a cabo luego de que los efectivos interceptaran una camioneta que circulaba con dos motocicletas a bordo y varias personas en su interior.

Al momento de la inspección, los agentes constataron que el vehículo no contaba con luz artificial reglamentaria, por lo que solicitaron la colaboración de un motorista para su traslado a la base policial. Durante el trayecto, los ocupantes arrojaron un bulto desde la camioneta, que posteriormente fue recuperado por el personal policial. En su interior se halló carne de guanaco faenada, especie protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la camioneta, las motocicletas y un cuchillo utilizado presuntamente para el faenado. Los vehículos incautados son una Chevrolet S10 color verde sin dominio, una Motomel 250 cc con dominio A1480AO y una Honda 250 cc sin dominio, cuyo cuadro y motor presentaban signos de adulteración.

Por orden de la UFI Flagrancia, se instruyó un legajo y expediente policial, quedando dos personas vinculadas al caso por infracción a la ley mencionada. Desde la fuerza se destacó la importancia del procedimiento en la preservación de la fauna autóctona y en el control del transporte ilegal de productos animales.