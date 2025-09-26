Un lamentable episodio enlutó la tarde de este viernes en la localidad de Maipú en Mendoza, donde un hombre perdió la vida tras quedar atrapado dentro de su vehículo cuando un árbol cayó sobre él. El trágico hecho ocurrió en la intersección de Rawson y Juan V. Justo, frente al histórico Torreón, uno de los puntos más concurridos del departamento. La víctima fue identificada como Cristina Alejandra Funes, de 37 años.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima estaba estacionada dentro de su auto cuando el ejemplar cedió de manera repentina, presuntamente debido a las fuertes ráfagas de viento que azotan la región.

La zona de Maipú y alrededores se encuentra bajo alerta amarilla por vientos y alerta naranja por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde horas de la mañana se habían registrado episodios de lluvias intensas, granizo pequeño y ráfagas de gran magnitud, que afectaron a distintas localidades como Fray Luis Beltrán, Palmira, Los Barriales, San Roque, Barrancas, Rodeo del Medio, Rodríguez Peña, Medrano y Reducción.

Los reportes también daban cuenta de árboles caídos y calles anegadas en diversos sectores del departamento, lo que refuerza la hipótesis de que el fenómeno climático fue determinante en el desenlace fatal.

Personal policial y de bomberos acudió de inmediato al lugar para realizar las tareas correspondientes y asegurar la zona. En paralelo, se iniciaron las diligencias judiciales para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho, mientras se trabaja en la remoción del árbol y en la asistencia del tránsito en el sector.