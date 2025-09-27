El Jefe de Bomberos Voluntarios de Pocito, Moya, informó en Diario 13, que el viento Zonda que afectó al departamento. Además señaló que generó caídas de árboles, daños en el tendido eléctrico y tres incendios forestales.

El responsable del cuartel destacó en este medio, que no se registraron personas heridas y que las dotaciones trabajaron durante unas cuatro horas para controlar las emergencias provocadas por el fenómeno climático.

Las tareas se coordinaron con el municipio y personal de Protección Civil para despejar las calles, asegurar el tendido eléctrico y sofocar los focos ígneos.