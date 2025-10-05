El Zonda y el Sur provocaron casi 40 incendios en San Juan

La combinación del viento Zonda durante la tarde y la llegada del Sur en la noche convirtió el sábado en una jornada de trabajo muy exigente para los bomberos de la provincia. En total, se registraron 36 intervenciones a lo largo del territorio sanjuanino, con incendios de distinta magnitud que afectaron viviendas, carpinterías, pasturas y hasta instalaciones eléctricas. A pesar de la intensidad de los siniestros, no se reportaron víctimas ni heridos.

En los departamentos de Pocito y Rawson, las dotaciones trabajaron en varios incendios de pastizales. Uno de los focos más importantes consumió 1,5 hectáreas de pasturas secas en Ruta 40 y Calle 5. En Caucete las llamas avanzaron sobre una franja de 100 metros por 20, y en San Martín un incendio se expandió por 1,5 hectáreas, alcanzando incluso a tres propiedades privadas.

Las emergencias más graves se concentraron en Pocito. En el barrio Huarpes, un fuego dentro de una vivienda sin techo cobertor movilizó al Cuartel Central, mientras que en Ruta 40 y Calle 14 el fuego se tornó incontrolable: arrasó con varias casas y se extendió sobre unas 10 hectáreas. Bomberos voluntarios de Pocito detallaron que el incendio comenzó cerca de las 20:30, destruyó por completo una vivienda, afectó árboles y tendido eléctrico, e incluso obligó al corte de la calle.

En el mencionado operativo participaron alrededor de 30 bomberos voluntarios de distintas jurisdicciones, además de efectivos policiales. El saldo fue devastador: 25 hectáreas calcinadas y pérdidas totales en varias zonas.

En paralelo, las llamas alcanzaron otros puntos de la provincia. En Villa Obrera, Chimbas, un incendio en una carpintería dañó maquinaria y materiales, mientras que en Niquivil, Jáchal, un cañaveral fue consumido en una superficie de 1,5 hectáreas. Además, distintos cuarteles brindaron apoyo hídrico a sus pares en intervenciones simultáneas.

El despliegue también incluyó falsas alarmas, como ocurrió en Cienaguita, departamento Sarmiento, donde se informó de un incendio forestal que finalmente no existía. En otros casos, los bomberos llegaron y no fue necesaria la actuación, porque los vecinos habían logrado sofocar las llamas antes de su arribo.