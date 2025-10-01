En una entrevista con el programa "TODOS VIVOS" de Canal 13, Edgardo Benítez, secretario Electoral Federal brindó tranquilidad a los ciudadanos de cara a las próximas legislativas desmintiendo enfáticamente diversas " falsas teorías" que circulan, relacionadas con la lapicera con la que cada votante debe marcar el casillero donde se ubique el partido político que desee votar.

Benítez fue categórico al asegurar que "La lapicera y demás elementos los va a proveer el Estado, no hay que elaborar falsas teorías". De esta manera, desestimó las versiones que sugieren que los votantes deben llevar su propio bolígrafo.

El funcionario explicó la razón detrás de esta medida: la necesidad de uniformidad en los votos. "No tiene que llevar lapicera, porque la lapicera que se usará es la que le entregará el presidente de mesa. Es una lapicera de color negro, que posibilitará que los votos sean uniformes" detalló.

Subrayó el riesgo que implicaría la libre elección de útiles: "Si se deja la libertad que cada persona lleve de su casa una lapicera, imagínense que puede darse un caso que una persona vaya con una lapicera de color verde y después a la hora del escrutinio se encuentra con que todas las marcas son de color negro y esa es de color verde y es una manera de identificar el voto".

En relación con las especulaciones sobre la calidad de los elementos, Benítez calificó de "ridícula" la versión de que en la mesa electoral podrían entregar una lapicera que permita borrar la marca. "Imagínense el ridículo de sostener una cuestión así. El Estado no les va a poner una lapicera que se pueda borrar", sentenció, asegurando que se trata de una "lapicera común, de las que usan los chicos que van a la escuela".

El mensaje central del Secretario a la ciudadanía fue de calma: "Que se queden tranquilos la gente, que los elementos los va a poner la mesa. No hay que generar ni darles vida a teorías extrañas"

Novedades y Plazos Electorales

En cuanto a la logística de los comicios, Benítez adelantó que "Este jueves llegarían las boletas únicas papel que se utilizarán en octubre" a la provincia. Asimismo, confirmó la llegada a San Juan de los afiches informativos que serán distribuidos y utilizados en las escuelas.

Respecto al modo de votar, aclaró que "La marca del voto es indistinta: Puede ser una cruz, tilde, círculo o cualquier figura que manifiesta la intención de voto a ese partido".

Finalmente, el Secretario Electoral se refirió a los plazos electorales, confirmando que ya "comenzó oficialmente la campaña y la veda para actos oficiales de gobierno provincial y municipales". Sobre este punto, concluyó: "En términos generales, en San Juan siempre se ha respetado la inhabilitación de actos oficiales".