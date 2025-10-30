La Policía detuvo a dos hombres en Capital acusados de amenazar y agredir a una trabajadora sexual y al propietario de una vivienda. Los aprehendidos fueron identificados como Iván Gabriel Guajardo (27) y Mariano Iván Escudero (28).

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos agredieron a una joven de 26 años luego de haber contratado sus servicios sexuales y manifestar disconformidad con el acuerdo.

En medio de la discusión, también rompieron la puerta del inmueble y amenazaron al dueño del lugar, un hombre de 66 años. Tras un llamado de alerta, personal policial intervino y logró detener a los implicados en la intersección de Avenida Rawson y calle Mitre, en pleno centro de la ciudad.

El hecho quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Dr. Francisco Montaño, quien ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.