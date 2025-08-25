Durante los primeros minutos de este lunes 25 de agosto se produjo un hecho de inseguridad en San Juan. Dos delincuentes se colaron en una vivienda en Capital con intenciones de robo, pero terminaron siendo atrapados.

Según informaron desde la Policía de San Juan, el hecho se dio alrededor de las 00:04 en la ciudad de San Juan. En ese horario, vecinos del barrio Solares II llamaron al 911 para denunciar que habían visto a tres desconocidos circulando por los techos.

Luego de esto, algunos moradores de este complejo habitacional aseguraron haberlos visto circulando en bicicletas. Ante esta situación, efectivos de la comisaría 3era comenzaron a patrullar la zona para dar con los sospechosos.

Así fue como consiguieron detener a José Luis Cortez, de 37 años, y a Adrián Leguiza, de 19 años, quienes se habían colado en la vivienda de una mujer de 50 años. Ambos quedaron a disposición del Sistema de Flagrancia.