En dos allanamientos secuestraron loros, jilgueros y objetos robados

Personal de la Unidad Rural N° 4 llevó a cabo dos allanamientos en el marco de un expediente contravencional, logrando el secuestro de aves autóctonas y elementos de dudosa procedencia vinculados a robos en la zona, según informó la Policía.

San Carlos

El primer procedimiento se realizó en una vivienda en Ruta 40, San Carlos, en cumplimiento de una orden judicial de la jueza María Eugenia Barassi. En el lugar, la policía secuestró dos gallaretas escudete rojo, dos estructuras metálicas y tres boleadoras. Las aves fueron entregadas a personal de Medio Ambiente.

En el marco de esta misma causa, se aprehendió a un ciudadano identificado como Juan Alberto Jurado González.

Sarmiento

El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio del Barrio Sarmiento 3. Allí, las autoridades encontraron y secuestraron:

Dos loros barranqueros

Un comecebo andino

Tres jilgueros

Estos ejemplares también fueron entregados a personal de Medio Ambiente.

Durante la inspección, se hallaron elementos que podrían estar relacionados con hechos ilícitos denunciados en la Comisaría Octava. Por disposición del ayudante fiscal Cristian Catalano, se secuestró una máquina de soldar Halley, vinculada a un robo del 5 de agosto.

Además, el Dr. Gustavo Mendoza de la UFI contra la Propiedad ordenó el secuestro de una amoladora Daewoo y una llave francesa Metz, elementos asociados a un hurto del 4 de agosto. El Dr. Mendoza también dispuso que se notificara a los propietarios del inmueble sobre las medidas realizadas.