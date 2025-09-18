En imágenes: bomberos contuvieron un incendio rural en Jáchal

Un importante operativo de emergencia se desplegó este miércoles 17 de septiembre en Jáchal, cuando un incendio de pasturas amenazó con expandirse en una zona rural del departamento. El foco ígneo se desató en inmediaciones de Calle Nueva y Calle Varas, donde rápidamente intervinieron las unidades de Bomberos.

La alerta ingresó en la Central de Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal, que envió al móvil N°3 bajo el mando del Cabo Jorge Silva, Jefe de Cuerpo Activo. Al arribar, los efectivos se encontraron con un fuego que avanzaba con rapidez sobre las pasturas, lo que obligó a un trabajo inmediato para contenerlo.

Según informaron desde el cuartel, la labor se coordinó con personal del Destacamento N°2 Zona Norte de Bomberos de la Policía de San Juan, lo que permitió sofocar las llamas en poco tiempo y evitar que se propagaran hacia zonas aledañas.

Gracias a la rápida respuesta y al esfuerzo conjunto, el incendio fue controlado sin que se registraran daños materiales de consideración ni personas afectadas.