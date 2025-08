En medio de una gresca entre barrios de Pocito, el cuartel de bomberos sufrió daños

Desde la división de Bomberos Voluntarios de Pocito lamentaron los hechos vandálicos que ocurrieron en sus instalaciones. En la jornada de este viernes y, según explicaron fuentes a este medio, se dio una batalla entre los barrios Alberdi y Villa Cremades. Como consecuencia de este enfrentamiento, paredes e incluso hasta movilidades resultaron dañadas.

Cerca de 40 personas estuvieron implicadas en la batalla de barrios. El cuartel está ubicado entre medio, por lo que sufrió muchos daños. Entre los más notorios se encuentran paredes con mampostería caída, piedras de gran tamaño en los suelos, huecos que parecen ser de aparentes tiro y hasta un vehículo con el parabrisas roto.

“No hay noche que no recibamos piedras en la playa donde tenemos que tapar los móviles de los colchones para que no nos rompan los vidrios”, expresaron. Además, concluyeron mencionando que esta no es la primera vez que les ocurre.