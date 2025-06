En medio del apagón del sábado, le robaron la moto a una madre soltera

La inseguridad se hizo presente en medio del apagón del sábado en la tarde. Una joven mamá soltera dejó estacionada su moto a metros de Avenida Libertador y Mendoza y se fue a hacer un trámite, pero cuando regresó, el rodado ya no estaba. “Con esa moto me iba a trabajar, me hicieron un gran daño”, contó Cinthia Vergara a Diario 13.

La víctima contó que el robo se produjo entre las 18 y 19 horas. Cinthia llegó a este punto de Capital, estacionó su Zanella ZB 110cc gris en el espacio reservado para motos, le puso traba y se fue a hacer un trámite. Una ingrata y amarga sorpresa la esperaba al regresar. Ya no estaba su vehículo.

Cinthia contó que siempre deja su moto en esos boxes, y que la adquirió hace 6 años. La damnificada la ocupa para movilizarse a las dos casas particulares donde trabaja como empleada doméstica: una en Chimbas y la otra en Capital.

La joven es madre soltera de dos chicos, a los que también los llevaba a la escuela en esa moto, que la inseguridad sanjuanina le quitó.

Luego de unos segundos de desesperación y llanto por el robo de su moto, Cinthia llamó al 911. Minutos más tarde se hizo presente personal de Robos y Hurtos de la Policía de San Juan, quienes se pusieron al tanto de lo ocurrido y trasladaron a la joven mamá hasta la Comisaría 2º, donde colocó la denuncia.

Personal de Robos y Hurtos se comunicó el lunes con Cinthia para contarle que a pocas cuadras de donde sufrió el robo, le robaron la moto a otra persona. Sobre su caso le contaron que revisaron los registros de la cámara del CISEM ubicada en la zona, pero que no detectaron movimientos sospechosos y que revisarían una vez más.

Cinthia vive en el Barrio Pampa de Chimbas y se tiene que trasladar a la otra punta del departamento y hasta Capital para llegar las viviendas en donde trabaja. “Este robo me ha complicado la vida, me complica el trabajo, me complica el traslado de mis hijos a la escuela, me ha hecho mucho daño”, contó.

La víctima de este ilícito pidió a cualquiera que haya visto algo ese sábado, o haya visto su moto en estos días, que se comunique con ella. La joven mamá soltera compartió toda esta situación en sus redes sociales y grupos de compra y venta para difundir el caso, ya que tiene la esperanza de hallar el vehículo que usa para ir y volver del trabajo.