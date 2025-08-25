En patota, apuñalaron y golpearon a un hombre en Rawson
El episodio en cuestión ocurrió en el interior de la Villa Lerga, en horas de la madrugada del pasado domingo.
La Justicia investiga un violento episodio ocurrido en el barrio Villa Lerga, en Rawson, que dejó a un hombre herido de gravedad y a su pareja como víctima de agresiones. Según la denuncia, ambos fueron engañados para ingresar a una vivienda, donde una patota los atacó brutalmente. El hombre terminó internado en el Hospital Rawson con puñaladas y golpes.
La mujer relató ante la Comisaría 3ª que se encontraba en su domicilio junto a su novio, identificado como Darío Escalante, cuando decidieron salir en la madrugada del domingo a realizar unas compras. En ese trayecto se toparon con un conocido, Víctor “El Roto” Pastén, quien los invitó a su casa para compartir bebidas alcohólicas.
Al aceptar la invitación e ingresar al lugar, la pareja fue sorprendida por un grupo de personas que comenzó a agredirlos. Escalante recibió golpes de puño y heridas de arma blanca en la zona del omóplato izquierdo y en el rostro, mientras que la mujer sufrió tironeos de cabello antes de que lograra escapar y pedir ayuda.
Una ambulancia llegó hasta el sitio y trasladó al herido al Hospital Rawson, donde quedó bajo atención médica. Cuando la policía se presentó en el domicilio señalado por la víctima, no encontró a nadie. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Genérica, que junto con personal de la Seccional 3ª avanza con la investigación para dar con los responsables.