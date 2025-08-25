La Justicia investiga un violento episodio ocurrido en el barrio Villa Lerga, en Rawson, que dejó a un hombre herido de gravedad y a su pareja como víctima de agresiones. Según la denuncia, ambos fueron engañados para ingresar a una vivienda, donde una patota los atacó brutalmente. El hombre terminó internado en el Hospital Rawson con puñaladas y golpes.

La mujer relató ante la Comisaría 3ª que se encontraba en su domicilio junto a su novio, identificado como Darío Escalante, cuando decidieron salir en la madrugada del domingo a realizar unas compras. En ese trayecto se toparon con un conocido, Víctor “El Roto” Pastén, quien los invitó a su casa para compartir bebidas alcohólicas.

Al aceptar la invitación e ingresar al lugar, la pareja fue sorprendida por un grupo de personas que comenzó a agredirlos. Escalante recibió golpes de puño y heridas de arma blanca en la zona del omóplato izquierdo y en el rostro, mientras que la mujer sufrió tironeos de cabello antes de que lograra escapar y pedir ayuda.

Una ambulancia llegó hasta el sitio y trasladó al herido al Hospital Rawson, donde quedó bajo atención médica. Cuando la policía se presentó en el domicilio señalado por la víctima, no encontró a nadie. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Genérica, que junto con personal de la Seccional 3ª avanza con la investigación para dar con los responsables.