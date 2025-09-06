En Rawson: sorprendió al amigo de su hijo robando en su vivienda

Un joven de 19 años fue detenido este sábado en el Barrio Valle Grande, en Rawson, luego de ser sorprendido cuando intentaba llevarse pertenencias de una vivienda.

Según informaron desde la Comisaría 35°, el hecho ocurrió cuando una docente se encontraba en su hogar junto a su familia. El detenido, identificado como Javier Gino Pérez, de 19 años, era amigo de su hijo y se hallaba en el domicilio cuando intentó huir con una mochila que no le pertenecía.

Al revisar la situación, la mujer advirtió el faltante de dos teléfonos celulares y de inmediato alertó a la Policía. Con los datos aportados sobre la vestimenta del sospechoso, los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros de la vivienda.

El joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, acusado de tentativa de hurto.