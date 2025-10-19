Un siniestro ocurrido este domingo por la mañana en Santa Lucía dejó a un ciclista hospitalizado luego de chocar con un colectivo en un cruce semaforizado. El hecho ocurrió cerca de las 10.15 en la intersección de calles Sarmiento y Balaguer, y fue informado por la UFI Delitos Especiales.

Según los primeros datos, el siniestro tuvo como protagonistas a un hombre de 47 años, quien se trasladaba en una bicicleta de carrera rodado 29, y otro de 33 años, chofer de un colectivo perteneciente a la línea 262.

De acuerdo al informe policial, el colectivo circulaba por calle Sarmiento de oeste a este y se encontraba detenido a la espera de la luz verde del semáforo para girar hacia calle Balaguer en dirección norte. En ese momento, el ciclista habría cruzado con el semáforo en rojo, lo que provocó la colisión en el cruce.

A raíz del impacto, el ciclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 5ª, a cargo del agente Fernando Delgado, junto a los funcionarios judiciales fiscal Adolfo Díaz y ayudante fiscal César Recio, quienes trabajan para determinar las responsabilidades en el hecho.