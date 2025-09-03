En la siesta de este miércoles, una joven trabajadora de Pedidos Ya fue víctima de un violento asalto en Desamparados, donde cinco motochorros le sustrajeron su motocicleta en cuestión de segundos mientras realizaba una entrega.

La moto era su herramienta de trabajo, obtenida con esfuerzo luego de empezar usando bicicleta, y ahora quedó en manos de los delincuentes.

El hecho ocurrió en un barrio de Desamparados, en la zona comprendida por calle René Favaloro, entre Tomás Edison y Pasteur. Según el relato de la joven, mientras conversaba con otras chicas vinculadas al pedido, dos de los motochorros descendieron de sus rodados, se subieron a su moto y escaparon a toda velocidad, dejando a la víctima sin su medio de trabajo.

Este episodio se suma a una serie de robos violentos en la provincia que han afectado principalmente a jóvenes y trabajadores de reparto, generando preocupación entre vecinos y autoridades locales.