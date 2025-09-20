En solo siete meses, dos personas murieron en el canal Céspedes

Poco antes de las 10 de la mañana de este viernes 19 de septiembre, la Policía encontró el cuerpo sin vida del joven Elio Matías Gómez, un joven de 29 años que cayó al cauce del caudaloso canal Céspedes, en Pocito. Este caso recuerda lo ocurrido hace siete meses, cuando Leonel Brizuela, un niño de 7 años, perdió la vida en el mismo cauce y fue hallado sin vida tras 36 horas de búsqueda.

En este nuevo episodio, el joven Gómez cayó al canal en la madrugada del jueves. Según relató su hermano, Raúl, el hecho se produjo en la zona de calle 16, desde donde la corriente lo arrastró rápidamente. Testigos de Alfonso XIII y calle 17 aseguraron haber escuchado sus pedidos de auxilio, aunque no pudieron intervenir para ayudarlo.

Desde el jueves a la madrugada, personal policial, Bomberos y el área de Hidráulica trabajaron en la búsqueda del joven. El operativo incluyó el drenaje de sifones para facilitar los operativos.

La situación recuerda al caso de Leonel Brizuela, el niño de 7 años quien el 1 de febrero pasado cayó al mismo canal mientras jugaba con amigos. Los vecinos y amigos y decenas de policías y rescatistas salieron a buscar a Leonel.

Finalmente, tras más de 36 horas de intensa y angustiosa búsqueda, encontraron el cuerpo del niño en una usina del departamento Pocito, a la altura de calle 17, en cercanías del monumento a Antonino Aberastain.

El hallazgo de Leonel fue posible gracias al drenaje del agua, medida que volvió a implementarse ahora en el operativo para dar con el paradero de Matías.

Sobre el Céspedes

El canal céspedes es uno de los más caudalosos de San Juan, ya que distribuye agua para el riesgo agrícola en una importante porción de la provincia.

Todo comienza en el Partidor San Emiliano, desde allí el agua se deriva a 3 canales gigantes: el Canal del Norte, el Canal Ciudad y el Canal Céspedes que riega Pocito, Sarmiento y parte de Rivadavia y Rawson.