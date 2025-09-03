En tres días, recuperaron cinco motos robadas en San Juan
Las autoridades lograron recuperar estos vehículos, que fueron robados en Sarmiento, Capital y Rawson.
Entre el 31 de agosto y el pasado martes 2 de septiembre, las autoridades locales lograron recuperar un total de cinco rodados que fueron sustraídos. Se trata de motocicletas que fueron robadas en diferentes departamentos.
Uno de estos vehículo es una Zanella ZB 100cc que fue detectada circulando sin patente por la calle Avellaneda, en Sarmiento. Cuando los uniformados verificaron los dígitos del motor y del cuadro, descubrieron que tenía pedido de captura por un robo ocurrido en abril del 2024.
Lo mismo sucedió en calle 9 de Julio y Segundino Navarro, en Capital. Allí radiaron una Brava Nevada 110cc de color negro. La misma también tenía pedido de captura, ya que había sido denunciada como robada el 16 de mayo del 2022 en Rivadavia..
En el mismo departamento los efectivos concretaron otros dos secuestros. Se trata de una Gilera Smash hallada en calle Santiago del Estero antes de General Paz y una Motomel negra con rojo que se encontraba en General Acha y Mitre. Esta última era buscada desde el 10 de junio del 2023 por la comisaría 6°.
Finalmente en el municipio de Rawson, se radió una moto color blanco de la marca Corven. La misma no contaba con su debida patente y tenía una adulteración en la estampa del motor.