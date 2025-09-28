En una Hilux blanca: así robaban los ladrones en las cabañas de Zonda

A través de una serie de allanamientos, la policía de San Juan logró dar con el paradero de los ladrones que robaban en diversas cabañas de Zonda. Los sujetos eran oriundos de un barrio de Pocito, Teresa de Calcuta, y otro de Rivadavia.

La Brigada de Investigaciones Oeste fue la que llevó a cabo el procedimiento.Los detenidos fueron identificados como Facundo Ariel Castro y Jorge Pablo González. Los mismos utilizaban una camioneta Toyota Hilux blanca para trasladar los objetos robados. En los allanamientos, la policía secuestró cuatro aires acondicionados tipo split, un motor, una bicicleta todo terreno robada en 2023 y varios teléfonos celulares.

La investigación fue llevada a cabo en conjunto con la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la supervisión de la fiscal Claudia Salica. Los detenidos fueron trasladados a la División Delitos de la Central de Policía, a la espera de la resolución judicial.